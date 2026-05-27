Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске представили цифровые решения для безопасности жителей

Сервисы можно использовать в автобусах, такси, легковых автомобилях.

Источник: Национальные проекты России

Цифровые решения для безопасности людей были представлены на стенде центра информационных технологий Красноярского края на форуме «Антитеррор», который проходил 20−22 мая в Красноярске. Развитие цифровых сервисов отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Например, участникам форума представили первую российскую платформу видеоаналитики с использованием визуально-языковых моделей — «Визирь.VLM». Она позволяет анализировать видео, понимать контекст, действия и взаимосвязи между ними. По словесному запросу ведется поиск, а затем отображаются кадры, наиболее релевантные смыслу и контексту. По словам разработчиков, платформа позволяет экономить более 90% времени операторов и повысить эффективность управления городом более чем на 30%.

Еще одно приложение, представленное на стенде, может оцифровывать городскую среду на основе искусственного интеллекта. Система распознает любые объекты, видимые с дороги, и готовит для анализа информацию о них. Сервис можно использовать в автобусах, такси, легковых автомобилях или спецтранспорте коммунальных служб.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.