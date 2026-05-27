Под Воронежем ликеро-водочный завод выплатил сотрудникам 14 млн рублей долга по зарплате

Воронежское предприятие погасило задолженность после вмешательства трудинспекции.

Источник: Комсомольская правда

Предприятие в Воронежской области выплатило многомиллионную задолженность по зарплате после вмешательства трудинспекции. Более 14 миллионов рублей задолжал работникам ликеро-водочный завод.

После жалоб сотрудников ЛВЗ трудовые инспекторы провели проверку и выяснили, что организация задолжала зарплату 99 работникам за период с августа 2025-го по январь 2026 года.

— Работодателю было выдано предписание об устранении выявленных нарушений, которое не было исполнено в срок. Гострудинспекция направила решения о принудительном исполнении обязанности работодателя по выплате начисленной, но не выплаченной в установленный срок заработной платы, после чего долг перед работниками был полностью погашен. Виновные лица были привлечены к административной ответственности, — сообщила руководитель Государственной инспекции труда в Воронежской области Ирина Мануковская.