Россельхознадзор уличил нижегородского производителя молочки в фальсификате

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия выявило серьезные нарушения в составе молочной продукции местного производителя ООО «Белое дело». Фальсификат был обнаружен в ходе лабораторных исследований, проведенных в мае 2026 года.
Проверку не прошли два вида продукции: масло «Крестьянское» сладко-сливочное несоленое (жирностью 72,5%) и сметана (жирностью 20%). Согласно протоколам испытаний, в образцах было установлено наличие сорбиновой кислоты. Кроме того, эксперты зафиксировали нарушение соотношения массовых долей метиловых эфиров жирных кислот, что прямо указывает на признаки фальсификации молочных продуктов.
Такой состав не соответствует требованиям" 32261–2013" «Масло сливочное», а также ключевым техническим регламентам Таможенного союза: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» и ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».
По результатам проверки ведомство уже готовит документы для аннулирования деклараций о соответствии на данные товары и выдачи производителю официального предостережения.
