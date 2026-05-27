Россельхознадзор уличил нижегородского производителя молочки в фальсификате

Проверку не прошли два вида продукции: масло «Крестьянское» сладко-сливочное несоленое (жирностью 72,5%) и сметана (жирностью 20%). Согласно протоколам испытаний, в образцах было установлено наличие сорбиновой кислоты. Кроме того, эксперты зафиксировали нарушение соотношения массовых долей метиловых эфиров жирных кислот, что прямо указывает на признаки фальсификации молочных продуктов.