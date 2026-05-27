Калининградский зоопарк получит кошачьего лемура и капибару. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале учреждения.
Животных передадут в честь дня рождения Калининградского зоопарка. В мае он отметил 130-летие. По такому случаю Новосибирский зоопарк решил передать молодую самку кошачьего лемура. Она составит компанию живущим в Калининграде Саре и Джулиану.
Московский зоопарк передаст самку капибары. Сейчас в Калининграде живут два самца Лючик и Пух.
Кроме того, зоопарк пополнил коллекцию террариума. Учреждению подарили пару фельзум великолепных, молодняк жабовидных квакш, пару носатых полозов Буланже, пару украшенных шипохвостов, а также мадагаскарскую фельзуму и йеменского хамелеона.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше