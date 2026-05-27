В Шарыпове спасатели вскрыть запертую квартиру и прийти на помощь пенсионерке с инсультом

В Шарыпове спасатели успели помочь оказавшейся одной дома пенсионерке с признаками инсульта. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».
Сигнал поступил 26 мая. Знакомые или родственники забили тревогу, когда 77-летняя пенсионерка перестала открывать дверь и не отвечала на звонки.
На место выехали спасатели Шарыповского поисково-спасательного отряда вместе с полицией. После вскрытия входной двери внутри обнаружили хозяйку квартиры с признаками инсульта. Женщину сразу передали врачам скорой помощи.
