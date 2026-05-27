Вылетевший из Красноярска в Тюмень самолет вернулся в аэропорт

Самолет авиакомпании «Россия», вылетевший из Красноярска в Тюмень, вернулся в аэропорт. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Все произошло сегодня, 27 мая. Информация об экстренной посадке поступила МЧС в 13:55, уже в 14:03 борт благополучно приземлился в аэропорту Красноярск.
На борту находилось 104 пассажира. Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения их прав.
