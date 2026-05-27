На Южном Урале в июне появятся обедающие комарами стрекозы

В Челябинской области скоро появятся стрекозы, которые сократят количество комаров. Об этом журналисту ИА «Первое областное» рассказал энтомолог — профессор Челябинского государственного университета Борис Красуцкий.
«Уже сейчас будет вылет плоских стрекоз. Затем будут более крупные, “коромысла” появятся. Они активно будут уничтожать комаров. Возможно, это как-то повлияет на их численность. Обычно все равно есть корреляция между численностью комаров и их хищников», — пояснил Борис Красуцкий.
Крылатые охотницы появляются в регионе в конце мая — начале июня, когда ночная температура не опускается ниже плюс 10 градусов. Пик активности приходится на июнь и июль. Летают стрекозы весь световой день, некоторые виды активны даже в сумерках. В регионе встречаются редкие экземпляры, например красотка синяя с размахом крыльев до семи сантиметров, а также коромысло пильчатое — одна из самых крупных стрекоз России.
При этом в защите от комаров не стоит рассчитывать только на этих насекомых. В 2026 году из-за высокой влажности и обилия осадков сложились оптимальные условия для размножения кровососов. Массовый выплод комаров уже произошел, и за лето ожидается еще пять-шесть таких волн.
Для людей комары — это порой не просто маленькая неприятность. Реакция на их укусы бывает очень интенсивной. Так, жительницу Полевского Свердловской области комары покусали во время вечерней пробежки с мужем, передает «КП-Челябинск». Женщина рассказала, что в какой-то момент ей пришлось остановиться. Насекомые сразу облепили ее, одно укусило прямо в глаз. Все раздулось, отек не спал и на следующий день, потом на его месте появился синяк.