США сообщили об ударе по судну в Тихом океане

Американские военные атаковали судно в восточной части Тихого океана. По данным разведки США, корабль перевозил наркотики. Об этом сообщило Южное командование ВС США (SOUTHCOM).
«Оперативная группа Southern Spear (“Южное копье”) нанесла удар по судну, которое эксплуатировалось террористической организацией. По данным разведки, оно направлялось по известному маршруту наркотрафика на востоке Тихого океана (…). В ходе операции один наркотеррорист был убит, двое выжили», — говорится в сообщении.
После инцидента командование SOUTHCOM передало информацию Береговой охране США для проведения поисково-спасательной операции. По данным американских военных, с сентября прошлого года в Карибском море и восточной части Тихого океана было проведено 59 подобных операций. Общее число жертв ударов достигло 194 человек.