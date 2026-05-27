В Челябинске продолжается капитальный ремонт Камерного театра

Камерный театр Челябинска переживает масштабную реконструкцию, которая обещает стать настоящим прорывом для культурного ландшафта города. Этот проект стал возможным спустя десятилетия ожидания, ведь последний серьезный ремонт здания проводился еще в далеких 1960-х годах. За прошедшие годы здание театра столкнулся с множеством проблем, связанных с устаревшими коммуникациями и недостаточной функциональностью помещений. Зрительский зал был глухим и душным, гримёрки — маленькими. Теперь ситуация кардинально меняется.
Основная цель реконструкции — создание современного театра, способного принимать любые европейские постановки. Особое внимание уделяется сохранению и усилению стиля модерн, который изначально был заложен в архитектуре здания. Новый дизайн интерьера призван поразить посетителей своей яркостью и стилем, создавая атмосферу настоящего искусства.
«Первый этап ремонта завершится в 2027 году и включает обновление стен и коммуникаций, — сообщил директор театра Павел Михайлов. — Это позволит создать комфортные условия для работы театра. Следующим шагом станет оснащение сцены современным оборудованием для освещения и звукового сопровождения, что значительно улучшит качество проводимых мероприятий. Важным элементом реконструкции является модернизация малой сцены, расположенной на втором этаже. Долгое время эта площадка использовалась как Дом актера, но теперь она обретет новую жизнь. Специальный пол-трансформер позволит создавать различные конфигурации сцены и зрительской зоны. Таким образом, театр сможет адаптироваться под разные виды представлений, обеспечивая максимальный комфорт как для исполнителей, так и для аудитории. Кроме того, на втором этаже появится уютный буфет, который дополнит общую атмосферу обновленного пространства. Думаю, что после ремонта зрители, даже просто войдя в обновлённое фойе, будут приятно удивлены».
Многих интересует, что будет с историческими подземельями, которые находятся под зданием этого театра. По словам Павла Михайлова, после демонтажа полов станет ясно, есть ли под театром серьёзные пространства и что с ними делать.
Тем временем репетиции и спектакли продолжаются на новой площадке — во Дворце культуры «Амбассадор». Несмотря на сложности, связанные с временным переездом, коллектив театра демонстрирует высокую степень сплоченности и энтузиазма.