В Челябинске продолжается капитальный ремонт Камерного театра

«Первый этап ремонта завершится в 2027 году и включает обновление стен и коммуникаций, — сообщил директор театра Павел Михайлов. — Это позволит создать комфортные условия для работы театра. Следующим шагом станет оснащение сцены современным оборудованием для освещения и звукового сопровождения, что значительно улучшит качество проводимых мероприятий. Важным элементом реконструкции является модернизация малой сцены, расположенной на втором этаже. Долгое время эта площадка использовалась как Дом актера, но теперь она обретет новую жизнь. Специальный пол-трансформер позволит создавать различные конфигурации сцены и зрительской зоны. Таким образом, театр сможет адаптироваться под разные виды представлений, обеспечивая максимальный комфорт как для исполнителей, так и для аудитории. Кроме того, на втором этаже появится уютный буфет, который дополнит общую атмосферу обновленного пространства. Думаю, что после ремонта зрители, даже просто войдя в обновлённое фойе, будут приятно удивлены».