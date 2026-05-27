Следственный комитет планирует изъять дело «нижегородского мажора» у МВД

Следственный комитет РФ инициировал вопрос об изъятии уголовного дела в отношении сына основателя группы компаний «Луидор» Сергея Корнилова из МВД. Его обвинили по ст. 267.1 УК РФ в опасном вождении после ДТП, которое он за рулем Mercedes-AMG в состоянии алкогольного опьянения устроил 20 мая на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде. Накануне по ходатайству следователя МВД суд избрал ему меру пресечения в виде запрета выходить из дома по ночам, пользоваться средствами связи и посещать развлекательные заведения, в которых продают спиртное.