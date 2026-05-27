В «Максе» появилась запись на телемедицинские консультации

Россиянам в «Максе» стала доступна запись на телемедицинские консультации.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Помимо больничного, россиянам в мессенджере «Макс» также доступна запись на телемедицинские консультации, сообщил заместитель министра здравоохранения России Вадим Ваньков.

«С начала этого года у нас реализован проект по формированию сервисов в национальном мессенджере “Макс” как с точки зрения записи на прием к врачу, так и записи на телемедицинские консультации, реализации соответствующих сервисов в национальном мессенджере с использованием телемедицинских подсистем. У нас достаточно серьезный скачок в положительном увеличении количества проведенных телемедицинских консультаций, в том числе закрытия больничных листков», — сказал Ваньков на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Он уточнил, что такая практика уменьшает излишнюю нагрузку на врача, снижает лишние визиты пациента и позволяет повысить возможности для взаимодействия с пациентом.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что через мессенджер «Макс» россияне могут закрыть больничный.