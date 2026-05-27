Долги жителей за капремонт многоквартирных домов выросли на 1,6%

На 1 апреля 2026 года задолженность собственников многоквартирных домов по платежам в фонд капитального ремонта составила 2,46 млрд руб., что на 1,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда показатель составлял 2,42 млрд руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в НКО «Ростовский областной общественно полезного фонд содействия капитальному ремонту».