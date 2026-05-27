В Чечне запустят экомаршрут между озером Кезеной-Ам и курортом «Ведучи»

Экологический маршрут, который соединит высокогорное озеро Кезеной-Ам и всесезонный курорт «Ведучи», запустят в Чеченской Республике. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном министерстве по туризму.
Маршрут будет включать 86 км пеших троп, проходящих по живописным горным ландшафтам региона. Проект направлен на развитие экологического туризма и создание комфортных условий для любителей активного отдыха. Экотропа уже обустроена институтом развития Кавказ.РФ, который занимается созданием туристической инфраструктуры и развитием курортов Северного Кавказа.
Специалисты уже провели работы по благоустройству троп и организации комфортного и безопасного передвижения туристов. Запуск маршрута станет еще одним шагом в укреплении туристической привлекательности региона и позволит расширить возможности для экологического туризма на Северном Кавказе.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.