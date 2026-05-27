В границах пострадавших домов в Таганроге ввели локальный режим ЧС

Утром 27 мая силы ПВО уничтожили ракету в Таганроге.

Глава Таганрога Светлана Камбулова провела внеочередное заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, посвящённое последствиям утренней воздушной атаки.

В ходе заседания были заслушаны доклады руководителей профильных служб. По информации главы города, в результате атаки пострадали два мирных жителя — они получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Администрация города гарантирует пострадавшим всестороннюю поддержку.

Существенные повреждения получила котельная МУП «Городское хозяйство», расположенная по адресу: улица Циолковского, 40. В связи с этим работа объекта временно приостановлена, из‑за чего в ряде жилых домов прекращена подача горячего водоснабжения. Профильные службы оперативно приступили к работам по восстановлению оборудования.

По итогам заседания принято решение о введении локального режима ЧС. Комиссия приступила к обследованию территории и жилых домов, а также к оценке причинённого ущерба.

Светлана Камбулова подчеркнула, что ситуация находится на постоянном контроле, а пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

Жители могут обращаться за информацией и помощью к специалистам Управления защиты от ЧС города Таганрога:

адрес: ул. Морозова, 8;

телефон горячей линии: +7 (8634) 37‑50‑88.