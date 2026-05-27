В Крыму начинается капремонт пяти крупных медучреждений

Завершение модернизации поликлиники в Феодосии и лечебного корпуса Кировской ЦРБ намечено на 2027 год. Оставшиеся три объекта будут сданы в эксплуатацию в 2028 году. Государственные контракты на проведение строительных и монтажных работ уже подписаны по каждому из пяти объектов.