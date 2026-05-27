В Крыму начинается капремонт пяти крупных медучреждений

На работы предусмотрено более 1,4 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

В текущем году в Крыму начнется масштабный ремонт пяти крупных медицинских учреждений. Об этом объявил глава республики Сергей Аксенов.

Обновление ждет лечебные корпуса Кировской и Белогорской ЦРБ, лечебный корпус № 2 Советской районной больницы, а также поликлинику Красноперекопской ЦРБ и поликлинику для взрослых Феодосийского медицинского центра.

«Всего на капремонт перечисленных медицинских учреждений предусмотрено более 1,4 млрд рублей, в том числе более 700 млн рублей в текущем году», — сообщил Аксенов.

Завершение модернизации поликлиники в Феодосии и лечебного корпуса Кировской ЦРБ намечено на 2027 год. Оставшиеся три объекта будут сданы в эксплуатацию в 2028 году. Государственные контракты на проведение строительных и монтажных работ уже подписаны по каждому из пяти объектов.

