В Хабаровском крае росгвардейцы отработали отражение атаки беспилотников и освобождение заложников

В Хабаровском крае прошло тактико-специальное учение, в котором приняли участие более 50 сотрудников и военнослужащих Росгвардии. Совместно с коллегами из ФСБ (Федеральной службы безопасности), МВД (Министерства внутренних дел) и МЧС России они отработали действия по пресечению террористической угрозы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в официальном канале Росгвардии по Восточному округу, представители взаимодействующих структур на практике отточили межведомственное взаимодействие в рамках ситуационного реагирования на угрозы террористического характера. Легенда учений была максимально приближена к реальным боевым условиям. По замыслу, по одному из военных объектов в пригороде краевой столицы был нанесён удар с применением беспилотных летательных аппаратов. Группа вооружённых лиц проникла на территорию объекта и захватила заложников.
Перед участниками стояли чёткие задачи: задержать условных преступников и пресечь их противоправные действия. К выполнению самого сложного этапа — нейтрализации противника и освобождению заложников — подключились бойцы специальных подразделений Росгвардии. Сотрудники СОБР (специального отряда быстрого реагирования) и ОМОН (отряда мобильного особого назначения) провели разведку местности, блокировали здание и провели штурм. Условный противник был обнаружен и нейтрализован, заложники освобождены.
По оценке руководителей оперативного штаба, подразделения Росгвардии и все задействованные структуры сработали эффективно, выполнив поставленные задачи и продемонстрировав при этом высокий уровень слаженности и взаимодействия. Каждое ведомство действовало в рамках своей компетенции, но при этом все звенья работали как единый механизм. Результаты учения будут проанализированы и оценены специалистами Национального антитеррористического комитета.
Подобные тренировки проводятся на территории Хабаровского края регулярно и позволяют поддерживать высокую боевую готовность сил правопорядка к оперативному реагированию на любые угрозы.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru