Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В заповеднике в Херсонской области родились редкие оленята Давида

В заповеднике «Аскания-Нова» родились редкие оленята Давида.

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости. Редкие оленята Давида родились в биосферном заповеднике «Аскания-Нова» в Херсонской области, сообщила пресс-служба заповедника.

«За последние два месяца в нашей заповедной семье появились на свет здоровые оленята Давида. Это редкий и уникальный вид, живущий только в условиях неволи», — говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что олени Давида родом из Китая и имеют охранный статус по классификации Международного союза охраны природы как исчезнувшие в дикой природе.

«Считается, что вид вымер в живой природе еще около 3 тысяч лет назад, и отдельные особи сохранились лишь в неволе. К 1900 году в неволе сохранились всего 16 потомков оленей. Они и стали родоначальниками популяции вида, восстановление которого развивается в крупнейших зоопарках и заповедных зонах мира», — рассказали в пресс-службе.