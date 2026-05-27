Две нижегородских команды стали призерами лиги следж-хоккея

Две нижегородские команды стали призерами второго сезона Всероссийской любительской лиги следж-хоккея. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем канале в MAX.
Турнир проходил в четыре этапа — на протяжении всего сезона спортсмены уверенно шли вперед и подтвердили свое право на медали в заключительных матчах в Самаре. Команда «Штурм» завоевала бронзу в чемпионате среди ветеранов СВО, а «Торпедо-следж» стало серебряным призером в детско-юношеских соревнованиях, что является значимым результатом для всей нижегородской школы адаптивного спорта.
По словам главы региона, сегодня более 40 тысяч нижегородцев с ограниченными возможностями здоровья систематически занимаются адаптивной физкультурой и спортом. Следж-хоккей остается одним из самых востребованных направлений.
«Это не только спорт высоких нагрузок и настоящего характера, но и важная часть поддержки ветеранов СВО, их реабилитации, социализации и возвращения к активной жизни», — отметил Глеб Никитин.
Губернатор напомнил, что совместно с нижегородским филиалом фонда «Защитники Отечества» и региональным министерством спорта ведется работа по созданию условий, чтобы участники СВО могли реализовать себя в следж-хоккее и других адаптивных дисциплинах.
«Забота о людях, которые нуждаются в поддержке государства и общества в первую очередь, — это основа Народной программы “Единой России”, — подчеркнул Никитин.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Сергей Скворцов заключил первый профессиональный контракт с «Торпедо».