В Дагестане лекторы общества «Знание» провели 42 встречи ко Дню Победы

Лекторы общества «Знание» организовали 42 патриотические встречи ко Дню Победы с 19 апреля по 17 мая в Республике Дагестан. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации главы региона.
Встречи объединили около 1300 школьников и студентов. Главный специалист отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Хасавюртовского района Анжела Осиева прочитала ребятам лекцию «Неизвестные герои известной войны». Другую важную тему — «Доблесть и бесстрашие: герои прошлого и настоящего» — предложила слушателям заместитель директора и преподаватель колледжа при Дагестанском государственном университете Сабина Велиева.
Всего за месяц в Дагестане прозвучали больше 10 разных тем. Лекторы говорили о Нюрнберге и истории концлагерей, служении Отечеству из поколения в поколение, неизвестных героях войны и освобождении Европы Красной армией. Для самых юных слушателей провели квиз «80 лет Победы» и кинолекцию «Дети войны».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.