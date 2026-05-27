В Дагестане лекторы общества «Знание» провели 42 встречи ко Дню Победы

Участники узнали об истории концлагерей и неизвестных героях войны.

Источник: Национальные проекты России

Лекторы общества «Знание» организовали 42 патриотические встречи ко Дню Победы с 19 апреля по 17 мая в Республике Дагестан. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации главы региона.

Встречи объединили около 1300 школьников и студентов. Главный специалист отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Хасавюртовского района Анжела Осиева прочитала ребятам лекцию «Неизвестные герои известной войны». Другую важную тему — «Доблесть и бесстрашие: герои прошлого и настоящего» — предложила слушателям заместитель директора и преподаватель колледжа при Дагестанском государственном университете Сабина Велиева.

Всего за месяц в Дагестане прозвучали больше 10 разных тем. Лекторы говорили о Нюрнберге и истории концлагерей, служении Отечеству из поколения в поколение, неизвестных героях войны и освобождении Европы Красной армией. Для самых юных слушателей провели квиз «80 лет Победы» и кинолекцию «Дети войны».

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
