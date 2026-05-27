Лантратова помогла беременной женщине изменить меру пресечения ради родов

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила РИА Новости, что беременной женщине, которая из-за подписки о невыезде не могла уехать в роддом, изменили меру пресечения.
Ранее пресс-служба омбудсмена сообщила РИА Новости, что Лантратова обратилась к начальнику Следственного департамента МВД Сергею Лебедеву с просьбой рассмотреть варианты помощи беременной женщине, находящейся на девятом месяце беременности. Она хотела уехать к родственникам в Нижний Новгород — там у нее заключен контракт на роды — но не могла этого сделать из-за подписки о невыезде.
«Мы внимательно следили за ситуацией и рады, что удалось найти гуманное решение. Беременной Евгении, которая находится на девятом месяце, изменили меру пресечения. Теперь она сможет выехать в Нижний Новгород, где ее ждут родные», — сказала Лантратова.
Она отметила, что для будущей мамы на таком сроке беременности спокойствие и поддержка близких — необходимость. Ребенок должен появиться на свет в семейной обстановке, без лишнего стресса и тревоги.
«Благодарю МВД России и лично начальника следственного департамента Сергея Николаевича Лебедева и его заместителя Дмитрия Владимировича Филиппова за внимательное отношение к делу. Оперативно отреагировали на наш запрос и приняли взвешенное решение», — добавила Лантратова.
В январе на 28-летнюю Евгению завели дело по статье 158 УК РФ о краже 11 тысяч рублей у бывшей коллеги. В пресс-службе омбудсмена отмечали, что девушка работала менеджером в компании по производству одежды. Она по ошибке взяла зарплатную карту другой сотрудницы — их карты были неименные и с одинаковым дизайном. Несколько раз Евгения расплатилась этой картой в аптеке и продуктовом магазине.
Спустя полтора года женщину задержали и обвинили в краже. Когда обстоятельства стали понятны, Евгения возместила ущерб. Бывшая коллега отказалась от претензий и попросила прекратить уголовное дело.
Евгения четыре раза направляла ходатайства в отдел полиции «Северное Медведково» — просила временно снять подписку о невыезде, чтобы уехать на роды в Нижний Новгород. Девушка также прилагала справки и договор с роддомом, но получила отказ.