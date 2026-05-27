Школы и детсады в Солнечном округе и Амурском районе ремонтируют по нацпроектам

Ход работ проверил глава минобрнауки края Алексей Мокрушин. «В прошлом году по нацпроекту “Молодежь и дети”, который реализуется по поручению президента Владимира Путина, в Амурском районе капитально отремонтировали 4 школы. Все объекты сданы вовремя, учебный год дети провели в родных классах. В этом году приводим в порядок еще одну школу и детский сад. Новый учебный год ребята начнут в обновленных учреждениях, где будет создана современная, комфортная и безопасная образовательная среда», — рассказал Алексей Мокрушин. Сейчас в Амурске ремонтируют школу № 9 и детсад № 9, а в Солнечном округе — школу № 2 ₽.п. Солнечного и детсад «Лучик». Завершен капремонт школы № 1 ₽.п. Солнечного: там еще предстоит обустроить новые образовательные пространства, но главное, что учебный год дети завершают в своей школе.