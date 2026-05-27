Горвласти ищут подрядчика для проектирования очистки ливневок Паркового ручья

В Калининграде ищут подрядчика для разработки проектной документации для реконструкции ливневых канализаций, впадающих в Парковый ручей. Речь идет об объектах в районе Советского проспекта, 7, Гостиной, Генделя-Брамса и у «Спара» на Колоскова. Об этом сообщила глава администрации города Елена Дятлова.
«Без этой документации невозможно выделить ни одного бюджетного рубля даже на самые благие цели. Проект закладывает технологические решения и отвечает на главный вопрос: сколько всё будет стоить с учётом материалов, логистики, зарплат рабочих и требований надзорных органов?» — пояснила сити-менеджер.
Стоимость проектирования одного объекта оценивается в 4−9 млн рублей в зависимости от его сложности. Контракт рассчитан на 310 дней, поскольку гидрологию местности необходимо изучать в разные сезоны.
Сами по себе локальные очистные сооружения (ЛОС) «технически не сверхсложные», уверяет Дятлова. При этом важно точно рассчитать их производительность. ЛОС включают в себя три последовательно соединённые подземные ёмкости: очистка от песка и крупного мусора, ловушка для нефтепродуктов и обеззараживание УФ-лампами.
Глава администрации также напомнила, что в прошлом году мэрия заключила контракты на проекты модернизации ливнёвок, впадающих в Парковый ручей в районе Детской областной больницы и обоих Октябрьских переулков.