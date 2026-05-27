Семейная пара из Красноярска пойдет под суд за помощь телефонным мошенникам

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении семейной пары, которую обвиняют в пособничестве телефонным мошенникам.
Поводом для расследования стало обращение пожилой красноярки. В марте женщина сообщила в полицию, что неизвестные похитили у нее 215 тыс. рублей под предлогом ДТП, в которое якобы попала ее знакомая.
Сотрудники уголовного розыска установили и задержали супругов, подозреваемых в участии в серии мошенничеств против пожилых людей.
По данным полиции, семейная пара нашла объявление о подработке в одном из мессенджеров и стала частью преступной схемы. Роли были распределены заранее: 34-летняя женщина забирала у потерпевших наличные, а ее 32-летний супруг наблюдал за обстановкой.
Около 10% от полученных сумм супруги оставляли себе, остальные деньги переводили нанимателю.
По предварительной информации, пара успела побывать по четырем адресам. За участие в схеме супруги получили около 200 тыс. рублей. Часть денег они потратили на новые смартфоны, телевизор, диван и продукты.
Уголовное дело о мошенничестве расследовано и передано в суд.