Под Минском киностудии сразу семи стран снимают одну военную драму

Масштабные съемки стартовали 24 мая на натурной площадке «Беларусьфильма» в Смолевичском районе. Военную драму о событиях Великой Отечественной войны снимают кинематографисты из семи стран — Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Цель проекта — снять фильм о подвиге, который не знал национальных границ.