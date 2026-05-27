Под Минском киностудии сразу семи стран снимают одну военную драму

Под Минском военную драму снимают сразу семь киностудий, пишет агентство «Минск-Новости».
Масштабные съемки стартовали 24 мая на натурной площадке «Беларусьфильма» в Смолевичском районе. Военную драму о событиях Великой Отечественной войны снимают кинематографисты из семи стран — Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Цель проекта — снять фильм о подвиге, который не знал национальных границ.
В основу сюжета легли события 1944 года, когда группа из 11 советских разведчиков обороняла высоту 144 вблизи латвийской деревни.
Натурные съемки в Беларуси продлятся около месяца.
