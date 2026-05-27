В нижегородских школах звучат «последние звонки»

В школах Нижегородской области проходят торжественные церемонии «Последний звонок». В этом году обучение завершают в общей сложности около 47,5 тысячи человек — 34,8 тысячи ребят оканчивают 9-й класс, еще 12,7 тысячи — 11-й класс. Праздничные линейки для выпускников, их родителей и учителей проходят во всех образовательных организациях.
«Сегодня перед нами — амбициозное молодое поколение, которое стремится сделать мир вокруг себя лучше и интереснее. “Последний звонок” — это прекрасный символ завершения одного жизненного этапа и начала следующего. Впереди у выпускников экзаменационная пора, и я от всей души желаю им успеха! Ребятам вскоре предстоит открыть двери в науку, искусство, производство, управление, преподавание и многие другие сферы. Мы точно знаем: у наших выпускников есть все возможности, чтобы стать успешными взрослыми!» — сказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
В городе Бор «последний звонок» прозвенел для более чем двух тысяч выпускников 9-х и 11-х классов. Так, в Краснослободской основной школе, где недавно завершился капитальный ремонт по национальному проекту «Молодежь и дети», церемония прошла для 29 выпускников 9-х классов. И дети, и взрослые отметили, что этот выпускной — особенный: он проходит в обновленных стенах школы.
«Школа изменилась до неузнаваемости! Появились новые кабинеты — например, по предмету “Основы безопасности и защиты Родины”, комната Юнармии. Мне очень понравился наш ремонт, и даже жалко, что мой класс — выпускной», — рассказала ученица 9-го класса Варвара Вишнякова.
В областном Минобре отметили, что на капитальной ремонт Краснослободской основной школы было направлено более 84 млн рублей. Здесь обновили все инженерные системы и преобразили учебные кабинеты, оснастив их удобной мебелью и современным оборудованием.
Отдельное внимание уделили спорту: в школе был проведен ремонт спортивного зала, а на территории образовательного учреждения установлены новая хоккейная коробка, а также спортивный городок и полоса препятствий.
«В школе созданы все условия для безопасности обучающихся. Установлены видеокамеры как внутри, так и по периметру здания, создана система управления доступом для лиц, посещающих учреждения. Моя гордость — мы полностью обновили и столовую школы. Проведено разделение зон по цехам, закуплено новое современное кухонное оборудование и мебель», — поделился директор Краснослободской основной школы Николай Лезов.
В Володарском округе «последний звонок» прозвенел для 600 выпускников.
«Моя главная цель после школы — поступить в Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ” на направление “Ядерная энергетика и теплофизика”. Твердо уверен, что за ядерной энергетикой — будущее, и очень хочу стать частью команды, которая создает безопасные и эффективные технологии для нашей страны. Безусловно, знания, которые я получил в школе, пригодятся мне и в дальнейшей учебе, и в будущей профессии», — поделился планами выпускник 11-го класса средней школы № 1 города Володарск Анатолий Раевский. «Грустно расставаться с любимыми учителями, но “последний звонок” для меня стал стартом во взрослую жизнь. Я хочу поступить в Университет Лобачевского и получить профессию юриста, а потом успешно работать и быть счастливой», — рассказала выпускница 11-го класса средней школы № 1 Володарска Софья Хворова.
Уже с 1 июня для выпускников нижегородских школ начнется экзаменационной период — им предстоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Первый экзамен для одиннадцатиклассников — по истории, химии и литературе, а для девятиклассников — по математике.
Напомним, национальный проект «Молодежь и дети» реализуется по поручению президента России Владимира Путина и включает девять федеральных проектов и программ: «Россия — страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Всё лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».