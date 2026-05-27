В нижегородских школах звучат «последние звонки»

«Моя главная цель после школы — поступить в Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ” на направление “Ядерная энергетика и теплофизика”. Твердо уверен, что за ядерной энергетикой — будущее, и очень хочу стать частью команды, которая создает безопасные и эффективные технологии для нашей страны. Безусловно, знания, которые я получил в школе, пригодятся мне и в дальнейшей учебе, и в будущей профессии», — поделился планами выпускник 11-го класса средней школы № 1 города Володарск Анатолий Раевский. «Грустно расставаться с любимыми учителями, но “последний звонок” для меня стал стартом во взрослую жизнь. Я хочу поступить в Университет Лобачевского и получить профессию юриста, а потом успешно работать и быть счастливой», — рассказала выпускница 11-го класса средней школы № 1 Володарска Софья Хворова.