Красноярские врачи приняли участие в ангионеврологическом конгрессе

Участниками II Международного ангионеврологического конгресса специалистов по лечению инсульта стали сотрудники Красноярской межрайонной клинической больницы № 20. Повышение качества оказания медицинской помощи — одна из задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Красноярского края.
Красноярские врачи занимались модерацией нескольких площадок. Руководитель регионального сосудистого центра, заместитель главного врача по медицинской части Евгений Григорьев курировал секции «Анализ работы — предиктор исхода лечения пациентов с инсультом» и «Хирургия церебральных аневризм». Врач анестезиолог-реаниматолог Оксана Старикова и врач по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения Анна Старикова модерировали секции «Интервенционное лечение ишемического инсульта». В ходе работы профильных секций специалисты представили в общей сложности пять докладов.
«Мы высоко оцениваем уровень организации мероприятия и отмечаем важность регулярного проведения подобных международных встреч для обсуждения ключевых проблем, связанных с оказанием медицинской помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения», — сообщил Евгений Григорьев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.