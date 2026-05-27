Жители Красноярского края считают хамство главной проблемой детских поликлиник

Согласно промежуточным результатам, главная точка напряжения — хамство персонала. На негативный опыт общения с регистратурой, колл-центром и другим немедицинским персоналом приходится 72% жалоб. При этом педиатров, наоборот, хвалят почти везде — они остаются главной точкой доверия.
Серьезные трудности возникают с записью к узким специалистам: в 61% жалоб указывается отсутствие слотов, 62% родителей хотя бы раз вынуждены были обращаться к узким врачам платно, 38% ждут приема больше месяца, а в 44% случаев нужного специалиста в штате поликлиники просто нет.
Отмечается, что некоторые из 35 изученных медучреждений хорошо выглядят в анкетах, но получают жесткую критику в открытых отзывах, и наоборот.
Прием анкет продолжается. Мнения собирают анонимно.
