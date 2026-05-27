В Москве в ближайший час ожидаются дожди с грозами

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Дожди с грозами ожидаются в ближайший час с сохранением до 20.00 среды на территории Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
«В ближайший час с сохранением до 20 часов 27 мая местами в городе Москва ожидается кратковременный дождь, гроза», — говорится в сообщении.
В связи с ожидаемой непогодой спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений. Пешеходам на улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.
При необходимости нужно звонить по телефонам «101» или «112», или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637−31−01.