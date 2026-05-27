«Дебиторку» липецкого «Сплава» в банкротстве продали со скидкой 99,6%

Дебиторскую задолженность выставили на торги в форме публичного предложения на основании решения Арбитражного суда Липецкой области от 26 ноября 2025 года. Арбитраж удовлетворил заявление конкурсного управляющего о привлечении Юрия Безрядина к субсидиарной ответственности. В октябре 2024-го аналогичное решение было принято в отношении другого экс-руководителя «Сплава» Антона Мясникова. С них солидарно взыскали 359,5 млн руб. Господин Безрядин безуспешно обжаловал решение в отношении себя в 19-м арбитражном апелляционном суде, а затем дошел до кассации. Арбитражный суд Центрального округа планирует рассмотреть его претензию 16 июня.