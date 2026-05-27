Четыре человека ранены после удара дрона по магазину в Курской области

Утром среды, 27 мая, беспилотник нанес удар вблизи магазина в слободе Белой в приграничном Беловском районе Курской области. В результате атаки БПЛА ранены четверо мужчин, все они доставлены в больницу. У троих пострадавших диагностированы множественные осколочные ранения, у четвертого — акубаротравма. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Источник: Коммерсантъ

По информации главы региона, в результате атаки также были повреждены два автомобиля.

Всего в период с 09:00 26 мая до 09:00 27 мая в Курской области был сбит 51 беспилотник различного типа. Кроме того, ВСУ 82 раза применили артиллерию по отселенным районам. По данным губернатора Александра Хинштейна, семь раз БПЛА атаковали с помощью взрывных устройств.

«Ъ-Черноземье» сегодня также сообщал, что ранним утром 27 мая дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили две высокоскоростные цели над Воронежем. Упавшими обломками повреждены здание шиномонтажа и бытовка. Пострадавших нет. Этим утром в регионе была объявлена ракетная опасность.

