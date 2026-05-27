Три дачных дома остаются подтопленными в Красноярском крае

В районе Игарки уровень воды в Енисее превысил опасную отметку.

На участке реки Енисей от Игарки до села Потапово ледоход сопровождается затором льда, что вызвало резкий подъём воды. Фактический уровень у Игарки достиг 1973 сантиметров при опасной отметке 1950 см. Сохраняется угроза затопления пониженных участков в пойме, сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Вода продолжает стоять на пойме на Енисее (Игарка), Чулыме (Красный Завод), Кети (Лосиноборское) и Сыме (посёлок Сым). Прогноз доведён до органов местного самоуправления.

Всего в крае подтоплены 3 дачных дома, 43 приусадебных участка и 8 участков дорог. Ситуация под контролем правительства и МЧС.

Ранее мы сообщали, что вода ушла с 82 участков в Красноярском крае.

