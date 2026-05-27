Три дачных дома остаются подтопленными в Красноярском крае

На участке реки Енисей от Игарки до села Потапово ледоход сопровождается затором льда, что вызвало резкий подъём воды. Фактический уровень у Игарки достиг 1973 сантиметров при опасной отметке 1950 см. Сохраняется угроза затопления пониженных участков в пойме, сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Вода продолжает стоять на пойме на Енисее (Игарка), Чулыме (Красный Завод), Кети (Лосиноборское) и Сыме (посёлок Сым). Прогноз доведён до органов местного самоуправления.
Всего в крае подтоплены 3 дачных дома, 43 приусадебных участка и 8 участков дорог. Ситуация под контролем правительства и МЧС.
Ранее мы сообщали, что вода ушла с 82 участков в Красноярском крае.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше