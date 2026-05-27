Более 30 тысяч детей отдохнут летом в лагерях Красноярска

«Первый сезон в загородных лагерях стартует уже 4 июня. В этом году мы установили инфраструктурный рекорд и увеличили количество мест для отдыхающих ребят больше чем на 1,5 тысячи. Это стало возможным, в том числе благодаря краевой субсидии, в рамках которых мы обновляем старые корпуса, медблоки и столовые. Мы сделали капремонт 3-го корпуса в лагере “Космос”, ввели в эксплуатацию два жилых корпуса лагеря “Лето”. В конце июня после 13 лет простоя ребят примет обновленный лагерь “Берёзка”. Кроме того, мы увеличили число смен — теперь в каждом лагере их четыре», — рассказала заместитель главы города — руководитель департамента социального развития Евгения Юрьева.