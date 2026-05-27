Более 30 тысяч детей отдохнут летом в лагерях Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В городе идет проверка готовности загородных и пришкольных лагерей к летней оздоровительной кампании.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В городе идет проверка готовности загородных и пришкольных лагерей к летней оздоровительной кампании.

Специалисты администрации города, Роспотребнадзора, МЧС, полиции и других ведомств проверяют условия проживания, организацию питания, медицинское обеспечение и безопасность в детских учреждениях.

Очередная проверка прошла в лагере «Крылья-Восток» рядом с аэропортом Емельяново. Комиссия оценила состояние жилых корпусов, спортивных площадок, столовых и санитарных зон. Все сотрудники лагерей также проходят инструктажи по действиям в экстренных ситуациях, уточняют в мэрии.

«Первый сезон в загородных лагерях стартует уже 4 июня. В этом году мы установили инфраструктурный рекорд и увеличили количество мест для отдыхающих ребят больше чем на 1,5 тысячи. Это стало возможным, в том числе благодаря краевой субсидии, в рамках которых мы обновляем старые корпуса, медблоки и столовые. Мы сделали капремонт 3-го корпуса в лагере “Космос”, ввели в эксплуатацию два жилых корпуса лагеря “Лето”. В конце июня после 13 лет простоя ребят примет обновленный лагерь “Берёзка”. Кроме того, мы увеличили число смен — теперь в каждом лагере их четыре», — рассказала заместитель главы города — руководитель департамента социального развития Евгения Юрьева.

Всего этим летом по линии системы образования отдохнуть смогут более 30 тысяч детей в 10 муниципальных загородных и 113 пришкольных лагерях. Первая смена стартует 4 июня, пришкольные лагеря начнут работу с 1 июня.

