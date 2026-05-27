Уголовное дело в отношении «нижегородского мажора» Сергея Корнилова отменено

Надзорный орган отменил уголовное дело о хулиганстве в отношении 21-летнего Сергей Корнилова, сообщает информационный центр СК России.
Напомним, что ДТП с ярко-желтым спорткаром Mercedes-Benz в Нижнем Новгороде обернулось громким скандалом. За рулем оказался Сергей Корнилов — сын покойного гендиректора ГК «Луидор». Авария произошла днем 20 мая на Похвалинском съезде. После этого молодой человек записал видеообращение, где нелестно высказался о хейтеров: он назвал их «нищетой».
В следственном комитете в отношении Корнилова возбудили уголовное дело о хулиганстве. А в МВД — еще одно дело по статье «Действия, угрожающих безопасной эксплуатации транспорта».
«Мера пресечения совершившему ДТП водителю избиралась по уголовному делу, находящемуся в производстве органов МВД. В настоящее время следствием инициирован вопрос о передаче уголовного дела из органов внутренних дел в производство следователей СК», — сообщили в информационном центре СК.
Руководитель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о решении надзорного органа по отмене уголовного дела.