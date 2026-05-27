2 нижегородские команды завоевали медали на Всероссийской лиге следж-хоккея

Две спортивные команды из Нижегородской области вошли в число призеров второго сезона Всероссийской любительской лиги следж-хоккея. Финальные матчи масштабного турнира, проходившего в четыре этапа на протяжении всего сезона 2025−2026 годов, состоялись в Самаре. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем канале в мессенджере MAX.
Нижегородские хоккеисты продемонстрировали отличные результаты в разных категориях. Так, команда «Штурм» завоевала бронзовые медали в чемпионате, в котором принимали участие ветераны специальной военной операции. В свою очередь, юные спортсмены из коллектива «Торпедо-следж» стали серебряными призерами детско-юношеских соревнований. Глава региона назвал это достижение важнейшим успехом для всей нижегородской школы адаптивного спорта.
Глеб Никитин подчеркнул, что следж-хоккей выполняет не только спортивную функцию, но и выступает ключевым элементом реабилитации, социализации и возвращения к активной жизни для ветеранов СВО. В Нижегородской области данное направление развивается совместно с региональным Министерством спорта и филиалом фонда «Защитники Отечества». Всего на сегодняшний день в области адаптивной физкультурой систематически занимаются более 40 тысяч жителей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Губернатор поздравил игроков и тренерский штаб с заслуженными наградами.
