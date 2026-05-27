2 нижегородские команды завоевали медали на Всероссийской лиге следж-хоккея

Глеб Никитин подчеркнул, что следж-хоккей выполняет не только спортивную функцию, но и выступает ключевым элементом реабилитации, социализации и возвращения к активной жизни для ветеранов СВО. В Нижегородской области данное направление развивается совместно с региональным Министерством спорта и филиалом фонда «Защитники Отечества». Всего на сегодняшний день в области адаптивной физкультурой систематически занимаются более 40 тысяч жителей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Губернатор поздравил игроков и тренерский штаб с заслуженными наградами.