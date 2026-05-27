Котельная в Таганроге получила серьезные повреждения после атаки на город

Камбулова: котельная в Таганроге получила серьезные повреждения после атаки ВСУ.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая — РИА Новости. Котельная в Таганроге Ростовской области получила серьезные повреждения после атаки на город, ее работа остановлена, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Ранее губернатор области Юрий Слюсарь сообщил, что ракета уничтожена в Таганроге в ходе отражения воздушной атаки. Пострадали две женщины. Введен локальный режим ЧС.

«Серьезные повреждения получила котельная МУП “Городское хозяйство” на улице Циолковского, 40. В настоящее время работа котельной временно приостановлена», — написала Камбулова в Telegram.

В связи с этим в нескольких жилых домах прекращена подача горячего водоснабжения. Службы занимаются вопросами восстановления работы оборудования.

