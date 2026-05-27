В Красноярске будут судить семейную пару за помощь мошенникам

В марте в полицию обратилась 91-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестные похитили у нее 215 тыс. рублей под предлогом того, что ее знакомая якобы попала в ДТП. Полицейские провели розыскные мероприятия и задержали супругов, которых подозревают в участии в серии мошенничеств против пожилых людей.