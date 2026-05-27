В Красноярске будут судить семейную пару за помощь мошенникам

В Красноярске завершили расследование уголовного дела в отношении семейной пары, которую обвиняют в пособничестве мошенникам. Об этом сообщили в МУ МВД России по Красноярскому краю.
В марте в полицию обратилась 91-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестные похитили у нее 215 тыс. рублей под предлогом того, что ее знакомая якобы попала в ДТП. Полицейские провели розыскные мероприятия и задержали супругов, которых подозревают в участии в серии мошенничеств против пожилых людей.
По данным МВД, пара нашла подработку в одном из мессенджеров и согласилась участвовать в преступной схеме. Женщина 1992 года рождения забирала деньги у потерпевших, а ее муж 1994 года рождения наблюдал за обстановкой. За свою работу супруги оставляли себе 10% от полученных сумм, остальные деньги переводили нанимателю.
Предварительно установлено, что они успели побывать по четырем адресам. За участие в схеме пара получила около 200 тыс. рублей. Часть денег они потратили на новые смартфоны, телевизор, диван и продукты.
Уголовное дело расследовали по статье о мошенничестве. Материалы передали в суд.