Завезенный на пляжи Анапы песок просушивают и просеивают с помощью техники

Работы по завозу и распределению нового песка охватили сразу несколько локаций курорта. Завершается отсыпка песка на участке до санатория «Рябинушка» (включая Межсанаторный проезд и прилегающую территорию детского лагеря «Юбилейный»), новые песчаные массы завозят в районе реки Можепсин. Подготовительные работы начались и на полуторакилометровом отрезке возле отеля «Карудо» — это последний запланированный участок, куда в скором времени также доставят новый песок.