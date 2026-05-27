Завезенный на пляжи Анапы песок просушивают и просеивают с помощью техники

В Анапе идет подготовка береговой линии к приему туристов. На всем побережье курорта, куда ранее доставили свежий грунт, специалисты приступили к просушке, просеиванию и разравниванию песка.
Как сообщает региональный оперативный штаб со ссылкой на директора АО «Курорты Анапы» Николая Заливина, сейчас спецтехника активно работает на отрезке от лаундж-зоны на Центральном пляже до устья реки Анапка. При благоприятной погоде аналогичные работы оперативно проведут и на соседнем участке — от Лечебного пляжа до лаундж-зоны.
Параллельно специалисты занимаются просушкой песчаного покрытия на территории от реки Анапка в направлении отеля «Пляжный поселок».
«Весь участок в ближайшее время будет разровнен и просеян. То же самое будет происходить на последующих участках», — рассказал Заливин.
Работы по завозу и распределению нового песка охватили сразу несколько локаций курорта. Завершается отсыпка песка на участке до санатория «Рябинушка» (включая Межсанаторный проезд и прилегающую территорию детского лагеря «Юбилейный»), новые песчаные массы завозят в районе реки Можепсин. Подготовительные работы начались и на полуторакилометровом отрезке возле отеля «Карудо» — это последний запланированный участок, куда в скором времени также доставят новый песок.
