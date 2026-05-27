Аграриям Красноярского края компенсируют до 90% затрат на студентов-практикантов

Сельхозпредприятия Красноярского края смогут возместить до 90% расходов на оплату труда и проживание студентов, проходящих производственную практику. В региональном министерстве сельского хозяйства подвели итоги очередного отбора получателей такой поддержки. Субсидии предназначены для работодателей, которые принимают на практику будущих ветеринаров, зоотехников, агрономов и ихтиологов. Получателями поддержки могут стать сельскохозяйственные товаропроизводители и организации по переработке продукции, работающие на сельских территориях. Мера реализуется в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Следующие конкурсные отборы запланированы на июнь и сентябрь. Всего в 2026 году на компенсацию затрат по привлечению студентов-практикантов направят более 7 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. Напомним, что за год в Красноярском крае произвели почти 867 миллионов яиц.