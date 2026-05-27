Байкеров из Волжского наградили за поиски сбежавшего водителя

— Мы не хотели особой огласки и не думали, что нас потом станут называть чуть ли не героями. Просто сразу поняли, что ситуацию нельзя пускать на самотек. Да, полицейские бы нашли ее машину, вычислили водителя и все равно ее бы задержали, — говорит Павел. — Но мы просто поступили по-человечески. С душой. В мотосообществе так принято — ты можешь быть не знаком с человеком или, к примеру, видеть его второй раз в жизни, но при необходимости прийти ему на помощь. В нашей современной жизни, когда некоторые готовы закрыть глаза ради собственного спокойствия, это, на мой взгляд, очень важно. Как бы банально это ни звучало, но главное — оставаться человеком в любой ситуации.