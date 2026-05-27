В художественном музее Кунгура Пермского края открылись две выставки

Две выставки начали работать в художественном музее города Кунгура Пермского края. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в управлении внутренней политики и общественной безопасности администрации Кунгурского муниципального округа.
Первая выставка — персональная экспозиция живописи и графики «Под звон колоколов» Сергея Кирякова. Автор представил зрителям работы, наполненные глубоким философским смыслом, размышлениями о духовных ценностях, традициях и культурном наследии России. Через живописные полотна и графические композиции художник передает тишину храмов, величие колокольного звона, связь человека с историей и родной землей.
На второй выставке, «Верность призванию», представлены работы выпускников Кунгурской художественной школы. Экспозиция демонстрирует преемственность поколений, силу художественного образования и преданность профессии. Выставка объединила единомышленников из разных уголков Пермского края — тех, кто ценит искусство, поддерживает молодых авторов и сохраняет уважение к творческому наследию прошлых поколений.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.