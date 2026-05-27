В Ростовской области средний размер автокредита вырос на 20,6%

В апреле 2026 года средний размер автокредита в Ростовской области составил 1,5 млн руб., что на 20,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года — 1,2 млн руб. По этому показателю область заняла третье место среди тридцати регионов-лидеров в данном сегменте кредитования. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).