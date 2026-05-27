В Правдинском районе продали микроавтобус нерадивого отца, чтобы погасить его долг по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области в среду, 27 мая.
В отделении судебных приставов рассматривалось исполнительное производство о взыскании алиментов с местного жителя в пользу двух сыновей. Суд обязал мужчину ежемесячно перечислять на содержание детей сумму в размере прожиточного минимума на одного ребёнка и 0,7 прожиточного минимума — на второго. Несмотря на это, он переводил лишь по 10−15 тысяч рублей в месяц. Постепенно образовалась задолженность — она достигла 300 тысяч рублей.
Нерадивый отец не пытался погасить долг, и приставы перешли к мерам принудительного взыскания. Они выяснили, что мужчина владеет микроавтобусом Volkswagen Transporter 2006 года выпуска. Транспорт заметила пристав у здания районного суда, куда должник приехал на заседание — сам он подтвердил, что прибыл на этом автомобиле.
Машину арестовали с запретом на пользование, затем изъяли и направили на реализацию. На торгах микроавтобус продали за 700 тысяч рублей. Из вырученной суммы 300 тысяч перечислили на погашение алиментов. Остаток направили на покрытие других долгов, поскольку в отношении мужчины велись и другие исполнительные производства.
