Семь инвестиционных проектов за 589 млн рублей одобрены в Нижегородской области

Участки под них одобрил региональный Совет по земельным и имущественным отношениям.

Источник: Живем в Нижнем

Семь инвестиционных проектов будут реализованы в Нижегородской области за 589 млн рублей. Участки под них согласовал региональный Совет по земельным и имущественным отношениям. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

Проекты позволят создать свыше 200 рабочих мест. В частности, в Дзержинске появится производство блок-боксов и промышленных газовых хроматографов, а в городе Бор — завод, где будут выпускать продукции судостроения.

Помимо этого одобрен участок под предприятие по производству прицепов и под цех для декоративных панелей из бетона.

Всего с начала 2026 года совет согласовал проекты примерно на 20 млрд рублей. Планируется создать около 1 200 рабочих мест.

Ранее мы писали, что два туристических комплекса построят на Гребном канале за 580 млн рублей.