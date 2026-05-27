Семь инвестиционных проектов за 589 млн рублей одобрены в Нижегородской области

Семь инвестиционных проектов будут реализованы в Нижегородской области за 589 млн рублей. Участки под них согласовал региональный Совет по земельным и имущественным отношениям. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.
Проекты позволят создать свыше 200 рабочих мест. В частности, в Дзержинске появится производство блок-боксов и промышленных газовых хроматографов, а в городе Бор — завод, где будут выпускать продукции судостроения.
Помимо этого одобрен участок под предприятие по производству прицепов и под цех для декоративных панелей из бетона.
Всего с начала 2026 года совет согласовал проекты примерно на 20 млрд рублей. Планируется создать около 1 200 рабочих мест.
