Как бесплатно попасть на форум предпринимателей в Волгограде 28 мая?

Представителей волгоградского бизнеса ждут на форуме «Предприниматель-2026».
Событие приурочено ко Дню российского предпринимательства, сообщили в Волгоградском центре защиты и развития бизнеса «Дело», который выступил организатором мероприятия. Поддержали инициативу комитет экономической политики и развития Волгоградской области и ГАУ ВО «Мой бизнес».
На слёте выступят успешные предприниматели региона, будет дана оценка перспективам развития малого и среднего бизнеса в области. Желающие смогут получить консультации экспертов в интерактивной зоне. Здесь же пройдут экспресс-презентации и выставка «Малый бизнес Волгоградской области». На форуме подведут итоги проекта «Предпринимательский старт: путь к развитию и самореализации».
«Приглашаем на бизнес-слёт представителей бизнеса и экспертного сообщества, — говорит директор центра “Дело” Татьяна Шибченко. — Мы уверены, что это событие зарядит энергией и даст импульс развитию вашего дела».
Форум состоится 28 мая 2026 года с 10:00 до 14:00 во Дворце культуры профсоюзов Волгограда (пр. Ленина, 4). Вход бесплатный. Предварительно нужно зарегистрироваться на сайте центра «Дело». Информация по телефону 8 (8442) 33−45−07 или по почте delo@list.ru.