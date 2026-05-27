Плотникам в Красноярске предлагают до 185 тысяч рублей в месяц

В Красноярске зарплатный максимум плотника в строительных компаниях достигает 185 тыс. рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании SuperJob за май 2026 года.
Среднерыночная зарплата плотника в Красноярске составляет 85 тыс. рублей. Начинающим специалистам работодатели готовы платить от 50 до 60 тыс. рублей. При наличии опыта, квалификационного удостоверения и навыков работы со сложными деревянными конструкциями доход может вырасти до 100 тыс. рублей и выше.
На самые высокие предложения, от 100 до 185 тыс. рублей, могут рассчитывать плотники с квалификацией VI-VII разряда и опытом работы от трех лет. Среди возможных преимуществ выделяют опыт руководства бригадой, работа в коттеджном строительстве или на строительстве сложных объектов.
От кандидатов работодатели ждут знания технологий обработки древесины, строительных материалов, правил охраны труда и техники безопасности. Для более высоких зарплат также важны навыки чтения чертежей, монтажа кровельных покрытий, оконных и дверных проемов.
В обязанности плотников обычно входят обработка лесоматериалов, сборка и монтаж деревянных конструкций, обшивка стен и потолков, монтаж настилов и кровли, изготовление балок и лаг, а также опалубочные работы.
