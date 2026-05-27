Почти 390 аттракционов зарегистрировано в Москве

«Москва была первая в России, кто ввел само понятие надзора за аттракционами еще в 2005 году. С этого года мы осуществляем надзор. В настоящий момент в Москве зарегистрировано 386 аттракционов, если брать по местам размещения, то это 197 аттракционов размещено в городских парках, 153 аттракциона — в торгово-развлекательных центрах, 36 аттракционов эксплуатируется на 35 фестивальных площадках города», — сказал Тучин.
Он отметил, что всеми аттракционами, размещенными на фестивальных площадках, можно пользоваться бесплатно.
«В настоящий момент в Москве эксплуатируется шесть колес обозрения. Первое место (по высоте — прим. Агентства “Москва”) занимает “Солнце Москвы” на ВДНХ высотой 140 м, на втором — колесо обозрения в парке “Сказка”, его высота 55 м, колесо обозрения в Измайловском кремле чуть ниже, высота 51 м. Следующее также в Измайловском парке, это большое колесо обозрения, его высота 49 м, это наш ветеран, ему в следующем году уже будет 70 лет, но бояться не стоит, он прошел все необходимые проверки, можно кататься», — добавил Тучин.