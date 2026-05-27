«Хранители руин» организуют в Калининграде фестиваль, который вернёт ощущение беззаботного лета из детства

Волонтёры из движения «Хранители руин» организуют в Калининграде фестиваль «Тепло. Летняя встреча». Мероприятие пройдёт в Железнодорожных воротах в следующие выходные, 6 и 7 июня. Подробности программы — в материале «Клопс».
Фестиваль — совместный проект калининградских волонтёров и арт-пространства «Тайник». Проект задуман как попытка вернуть ощущение беззаботного лета из детства — с играми, встречами, музыкой и неспешными разговорами.
Оба дня гостей будут ждать настольный футбол, «морской бой», творческие занятия, мастер-классы и вечерние посиделки с гитарой. С 11:00 до 19:00 развернётся ярмарка локальных мастеров. За гастрономическую часть фестиваля отвечает кафе «Домик».
Музыкальная программа также распределена на два дня:
В субботу, 6 июня, в 17:00 выступит бард Анна Снегирёва с авторскими песнями. В воскресенье, 7 июня, в это же время прозвучит камерная программа для скрипки и фортепиано в исполнении Екатерины Дикаренко и Дарьи Кочетковой.
Расписание лекций, экскурсий и мастер-классов организаторы обещают опубликовать позже.
Железнодорожные ворота находятся по адресу: Гвардейский проспект, 51а. Автомобилистам лучше заезжать со стороны улицы Буткова. Ближайшие остановки общественного транспорта — «Памятник 1 200 гвардейцам» и «Улица Генерала Буткова».