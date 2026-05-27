Новый тоннелепроходческий щит для нижегородского метро назвали «Евдокия»

Закупленный в Китае комплекс начнет проходку от тупиков станции «Горьковская» в сторону площади Свободы.

Тоннелепроходческий щит, закупленный в Китае для продления Автозаводской линии метрополитена в Нижнем Новгороде, получил имя «Евдокия». Об этом сообщается в MAX-канале «МетроНН».

Метростроевцы решили назвать щит в честь святой Евдокии Дмитриевны. Как пояснили специалисты, выбор имени обусловлен стремлением поддержать традицию сохранения культурно-исторического наследия и почтить память выдающихся личностей, связанных с историей страны. Поскольку первый щит нижегородского строящегося участка носит имя крестителя Руси — святого князя Владимира, для второго комплекса также подобрали созвучное историческое имя.

Уже в ближайшее время именно «Евдокия» первой начнет работу, отправившись от тупиков действующей станции «Горьковская» в направлении будущей станции на площади Свободы. В MAX-канале напомнили, что традиция давать тоннелепроходческим комплексам женские имена пошла от шахтеров-подземщиков в честь их покровительницы святой Варвары. Современные метростроители стараются не повторяться, присваивая оборудованию уникальные имена известных людей, прославленных тружениц или киногероинь.

Ранее сообщалось, что 1,5 млрд рублей добавят на строительство метро в Нижнем Новгороде.