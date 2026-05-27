Новый тоннелепроходческий щит для нижегородского метро назвали «Евдокия»

Уже в ближайшее время именно «Евдокия» первой начнет работу, отправившись от тупиков действующей станции «Горьковская» в направлении будущей станции на площади Свободы. В MAX-канале напомнили, что традиция давать тоннелепроходческим комплексам женские имена пошла от шахтеров-подземщиков в честь их покровительницы святой Варвары. Современные метростроители стараются не повторяться, присваивая оборудованию уникальные имена известных людей, прославленных тружениц или киногероинь.