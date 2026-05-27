Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

19-летняя калининградка отдала мошенникам 1,6 млн рублей, думая, что спасает родителей

Девушку запугали тем, что ее маму и папу ждет уголовная ответственность.

Студентка из Калининграда отдала мошенникам более 1,6 млн рублей — она думала что ее родители в опасности и пыталась спасти их. О случившемся рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Девушке через мессенджер позвонил неизвестный, представившись сотрудником загадочного отдела финансовой информации. Он заявил, что родители студентки якобы подозреваются в финансировании иностранного государства и могут сесть в тюрьму.

Чтобы «избежать проблем с законом» девушка согласилась передать крупную сумму некоему курьеру-инкассатору. Тот приехал к дому жертвы и из рук в руки получил евро, доллары и рубли родителей. Сумма составила 1 млн 630 тысяч рублей.

Заведено уголовное дело.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше