ON Медиа: средняя длина поездки в московском метро составляет 24 минуты

По данным Московского метрополитена, с 6:00 до 10:00 утра в будни москвичи ежедневно совершают 2,28 млн поездок. Основной поток приходится всего на два часа — с 7:00 до 9:00 утра совершается 1,45 млн поездок — это почти две трети всего утреннего трафика. Самый востребованный час — с 8:00 до 9:00, когда метро перевозит более 800 тыс. пассажиров, отмечают аналитики.