ON Медиа: средняя длина поездки в московском метро составляет 24 минуты

«Среднее время в пути составляет 24 минуты, за это время пассажиры активно слушают музыку и аудиокниги и даже смотрят фильмы», — говорится в материалах исследования.
По данным Московского метрополитена, с 6:00 до 10:00 утра в будни москвичи ежедневно совершают 2,28 млн поездок. Основной поток приходится всего на два часа — с 7:00 до 9:00 утра совершается 1,45 млн поездок — это почти две трети всего утреннего трафика. Самый востребованный час — с 8:00 до 9:00, когда метро перевозит более 800 тыс. пассажиров, отмечают аналитики.
Согласно исследованию, вечерний пассажиропоток оказался выше утреннего: с 17:00 до 21:00 москвичи совершают 2,55 млн поездок. При этом вечером поездки распределяются более равномерно, уточнили эксперты.