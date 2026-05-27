ON Медиа: средняя длина поездки в московском метро составляет 24 минуты

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Средняя продолжительность поездки пассажира Московского метрополитена как утром, так и вечером составляет около 24 минут. Об этом говорится в совместном исследовании холдинга ON Медиа и Московского метрополитена к 91-летию столичной подземки, которое есть в распоряжении ТАСС.

Источник: Агентство «Москва»

«Среднее время в пути составляет 24 минуты, за это время пассажиры активно слушают музыку и аудиокниги и даже смотрят фильмы», — говорится в материалах исследования.

По данным Московского метрополитена, с 6:00 до 10:00 утра в будни москвичи ежедневно совершают 2,28 млн поездок. Основной поток приходится всего на два часа — с 7:00 до 9:00 утра совершается 1,45 млн поездок — это почти две трети всего утреннего трафика. Самый востребованный час — с 8:00 до 9:00, когда метро перевозит более 800 тыс. пассажиров, отмечают аналитики.

Согласно исследованию, вечерний пассажиропоток оказался выше утреннего: с 17:00 до 21:00 москвичи совершают 2,55 млн поездок. При этом вечером поездки распределяются более равномерно, уточнили эксперты.